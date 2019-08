Busfahrer lässt Schüler aus Königslutter an Haltestelle stehen

Eine zehnköpfige Kindergruppe aus Königslutter hatte am letzten Tag der Sommerferien einen schönen Tag im Wolfsburger Phaeno. Die Rückfahrt mit einem Linienbus gestaltete sich dann allerdings zu einer mehr als unglücklichen Angelegenheit. „Wir standen an der Bushaltestelle am Wolfsburger Bahnhof und sahen in der Nähe auch den Bus der Linie 360 stehen. Doch zur fahrplanmäßigen Abfahrtszeit fuhr der Bus nicht zu unserer Haltestelle,...