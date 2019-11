Scheune in Bornum brennt nieder

Bornum. In der Nacht zum Donnerstag ist gegen 3.45 Uhr in der Ortsmitte Bornums eine Scheune ausgebrannt.

Das teilte am Freitag die Polizei mit. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren hätten am Morgen des Donnerstags die Flammen des Gebäudes in der Straße Katthagen unter Kontrolle gebracht. Die Bundesstraße 1 als Ortsdurchfahrt wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt. Es besteht nach Polizeiangaben Einsturzgefahr für das Gebäude. Die Ursache des Brandausbruchs sei bislang ungeklärt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden. Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Der Brandort wurde für eine eingehende Untersuchung in den nächsten Tagen von Brandexperten der Polizei Helmstedt beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauerten an.