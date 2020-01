Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter will Kinder schützen

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJP) des Awo-Psychiatriezentrums erarbeitet ein Kinderschutz-Konzept. „Ein Schutzkonzept gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gibt uns die Möglichkeit, aktiv zu werden und zu signalisieren: Wir stellen uns der verantwortungsvollen Thematik. Hier ist kein Raum für Missbrauch. Wir haben dieses Projekt gestartet, weil uns das Wohl und die Unversehrtheit unserer jungen Patienten am Herzen liegen“, betont die KJP-Präventionsbeauftrage Sabine Linhardt in einer Mitteilung des Awo-Psychiatriezentrums.

Das Konzept soll den Mitarbeitern helfen, Übergriffe und Fehlverhalten zu verhindern, zu erkennen und ihnen Schutz und Handlungssicherheit bieten. Die jungen Patienten soll es vor Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt in der Klinik schützen.

Seit 2012 sind Jugendhilfeeinrichtungen gesetzlich dazu verpflichtet, institutionelle Schutzkonzepte zum Schutz vor sexuellem Missbrauch zu erstellen. Für Kliniken empfiehlt die Deutsche Krankenhausgesellschaft bisher lediglich die Implementierung von Schutzkonzepten – doch auch das soll bald verpflichtend werden.

KJP-Chefärztin Dr. Gabriele Grabowski hat den Auftrag für das Projekt gegeben. Die KJP ist bei der Entwicklung nicht auf sich allein gestellt, sondern hat sich Kooperationspartner an die Seite geholt: den Deutschen Kinderschutzbund – Landesverband Niedersachsen und eine wissenschaftliche Begleitung durch die Hochschule Hildesheim. Zunächst sind Auftaktveranstaltungen bis März geplant – die erste fand bereits statt, zwei weitere folgen. „Die Fortbildungsveranstaltung ,Einführung in Kinderschutz-Konzepte‘ des Deutschen Kinderschutzbundes führt in das Thema ,Sexuelle Gewalt in Einrichtungen‘ ein. „Bei diesen Veranstaltungen sollen unsere Mitarbeiter sensibilisiert werden und einen Einblick in die Thematik bekommen“, sagt Linhardt. Im Anschluss wird eine Risiko- und Ressourcenanalyse mit Patienten und Mitarbeitern durchgeführt. Diese Analyse wird extern begleitet. Da die Entwicklung eines solchen Konzeptes sehr umfangreich sei, sei mit der Fertigstellung nicht vor 2025 zu rechnen. red