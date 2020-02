130 Kinder retten Olaf in Königslutter aus seinem Versteck

Immer zur Faschingszeit begehen die Kinder der Domstadt auf Einladung des TSGK dort ihre Kindermaskerade. So machten sie das auch am Samstag. Motto in diesem Jahr: das Eiswunderland, inspiriert von der „Eiskönigin“. Und natürlich war Olaf, der Schneemann, auch mit von der Partie. Den galt es zu...