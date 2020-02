Nina Eisenblätter überzeugt die Jury in Scheppau

Sinnerfassend lesen und dann noch mit so viel Witz und Betonung in der Stimme. Am Donnerstagnachmittag hat das Nina Eisenblätter vom Gymnasium Julianum einfach perfekt hinbekommen. Das elf Jahre alte Mädchen gewann den Kreisvorlesewettbewerb der sechsten Klassen an den Schulen in Trägerschaft des...