Richtfest für Kleinfeldsporthalle in Königslutter

Zum Richtfest der Kleinfeldsporthalle für die Klinik für Forensische Psychiatrie des Awo-Psychiatriezentrums Königslutter begrüßte APZ-Geschäftsführer Thomas Zauritz die Planer, Firmen und Baumitarbeiter. Auch die Nachbarn waren eingeladen, denn ihnen gelte der Dank für die unkomplizierte Kooperation und das Entgegenkommen, den Kran auf der anderen Seite der Mauer platzieren zu dürfen, wie das Awo-Psychiatriezentrum mitteilt. „Die neue Sporthalle ist eine wichtige Ergänzung zum Therapieangebot, denn für unsere forensischen Patienten ist ein Sportangebot besonders wichtig.“ Zauritz bedankte sich beim Land Niedersachsen, das für den Bau Geld zu Verfügung gestellt hat. Das sei keine Selbstverständlichkeit, so Zauritz „Es gibt nicht viele Forensiken, die diese Möglichkeit haben. Insgesamt werden für die Sporthalle 2,5 Millionen Euro investiert.“ In Vertretung der Zimmerleute „Kommando-Richtkrone auf“ sprach Jens Peter Remme den Richtspruch: „Ob alt ob jung – wem Sport gefalle, der Bau sei ihnen zugedacht. Sie sollen hier in dieser Halle lernen dann, wie man es macht. Und nun du Glas fahr hin zum Grunde, geweiht sei dieser Bau zur Stunde.“ Im Anschluss wurde Bauherr Thomas Zauritz gebeten, den letzten Nagel des Dachstuhls einzuschlagen. red