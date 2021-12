Sonderimpfaktion in Königslutter an Silvester

Es gibt Tage, da möchte Angelika Klomp alles hinschmeißen. Da glaubt sie, das alles schlicht und einfach nicht zu schaffen. Seit genau einem Jahr ist im Leben der 69-Jährigen nichts mehr, wie es war. Am 4. Dezember 2020 ist ihr Mann, der Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Klomp, an Covid-19 gestorben. Und seine Witwe möchte nun all jene Impfgegner und Skeptiker aufrütteln, klarmachen, dass eben nicht ausschließlich alte und schwer vorerkrankte Menschen am Corona-Virus sterben.

Angelika Klomp hatte nicht einmal die Möglichkeit, sich von ihrem Mann zu verabschieden

Angelika Klomp kann diese Bilder nicht vergessen. Wie ihr Mann, im Oktober noch „mitten im Leben stehend“, nur wenige Wochen später auf der Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) starb. Am 4. Dezember 2020 kam ein Anruf aus der MHH: „Ich sollte sofort kommen, sie seien am Ende mit der Behandlung.“ Zu diesem Zeitpunkt waren „alle Organe befallen, die Lunge kaputt. Alles blutete, Leber und Nieren hatten versagt“. Angelika Klomp hatte lange zuvor mit ihrem Mann besprochen, was in solch einem Fall zu tun sei. Sie habe also entschieden: „Wir beenden das jetzt.“

Doch: Obwohl Angelika Klomp in Hannover war, durfte sie nicht bei ihrem Mann sein, als der schließlich am selben Tag an Multiorganversagen starb. „Er war bis zum Ende hochinfektiös. Ich mache mir riesige Vorwürfe, dass ich nicht darauf bestanden habe, bei ihm zu sein.“ Aber: Dem Klinikpersonal mache sie keine Vorwürfe, könne dessen Verhalten verstehen.

In seiner Praxis hatte sich Wolfgang Klomp gut fünf Wochen zuvor mit dem Virus infiziert, ebenso wie alle Angestellten und auch seine Frau, die selbst nie Symptome hatte. Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, hatte Wolfgang Klomp starke Grippesymptome, über das Wochenende verschlechterte sich sein Zustand. „Am Montag war es so schlimm, dass ich den Krankenwagen gerufen habe“, erinnert sich Angelika Klomp. Wie er an jenem Montagmorgen – unter großer Atemnot leidend – das gemeinsame Haus in Lebenstedt verließ, „zu Fuß in den Krankenwagen schlich“, werde sie nie vergessen. „Ich saß hier mit Maske und konnte mich nicht richtig verabschieden“, sagt die 69-Jährige, die während des Gesprächs im Wohnzimmer ihres Hauses sitzt. Seinen Ehering habe er noch abgenommen. Sie hat ihn an jenem Tag aufgesteckt – und seitdem nicht mehr abgenommen.

Angelika Klomp ist bitter enttäuscht von der Politik – „Wir hätten im Sommer längst alle durchgeimpft sein müssen“

Zunächst lag ihr Mann in Lebenstedt in der Klinik, starb dann wenige Wochen später in der MHH. Angelika Klomp möchte das Martyrium ihres Mannes schildern, aufrütteln, die Menschen zum Impfen und Umdenken bewegen. Als Wolfgang Klomp starb, wurde in Deutschland noch nicht gegen Corona geimpft. Impfstart war der 27. Dezember 2020.

Mit dem Tod ihres Mannes hat Angelika Klomp auch ihre Arbeit verloren. Die Klomps waren in Salzgitter ein bekanntes Paar, er ein Mediziner, der über die Grenzen der Stadt hinaus einen sehr guten Ruf genoss, sie diejenige, die mit den Angestellten die Praxis „schmiss“. „Mein Mann wollte noch fünf Jahre arbeiten. Die Praxis lief hervorragend. Wir haben gerne gearbeitet“, sagt Angelika Klomp und lächelt. 33 Jahre lang hat Wolfgang Klomp als Hausarzt praktiziert, nach seinem Tod musste seine Frau die Praxis in Lebenstedt an der Berliner Straße schließen. „Es fand sich kein Nachfolger.“, sagt die 69-Jährige.

Fußballstadien mit 50.000 Menschen, Fußballstars, die öffentlich verkünden, sie seien nicht geimpft. Menschen, die jammern, weil sie nicht in den Urlaub reisen, shoppen gehen und sich nicht sorglos auf Weihnachtsmärkten vergnügen können. Angelika Klomp machen solche Dinge fassungslos und wütend. So wütend wie „die abenteuerlichen Begründungen von Impfverweigerern und Querdenkern“.

Schon längst hätte sie eigentlich eine Brandrede von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet – oder auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie ist bitter enttäuscht von der Politik. „Wir hätten im Sommer längst alle durchgeimpft sein müssen. Die Politik lässt während der gesamten Pandemiezeit klare, einheitliche Entscheidungen vermissen und reagiert zu zögerlich beziehungsweise zu spät auf die Mahnungen der Wissenschaftler und Intensivmediziner“, ist sie fest überzeugt.

Bevor er beatmet und ins künstliche Koma gelegt wurde, schrieb Wolfgang Klomp seiner Frau eine SMS

Menschen, die den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt hätten, wünscht Angelika Klomp einen Tag auf der Intensivstation. „Sie müssten sich das ansehen. Sehen, wie die Menschen elendig zugrundegehen.“ Sie würde auch Medienstar werden, ihr und das Schicksal ihres Mannes immer und immer wieder erzählen, „wenn ich die Leute dazu bewegen könnte, sich zu bewegen“.

Hilflos musste die 69-Jährige erleben, wie ihr Mann starb. Erleben, dass der Mensch, mit dem man die vergangenen 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, starb, ohne dass es eine Chance gab, sich zu verabschieden. „Jede Nacht wache ich auf und habe diese Bilder im Kopf“, sagt Angelika Klomp. Bilder aus der Intensivstation von ihrem beatmeten Mann, von seinen Druckgeschwüren im Gesicht – vom vielen Liegen. Bilder von Schläuchen „in quasi jeder Körperöffnung“.

Am 18. November bekam Angelika Klomp einen Anruf aus dem Krankenhaus in Lebenstedt. „Ich sollte kommen, weil es meinem Mann so schlecht ging, dass er nach Hannover in die Medizinische Hochschule verlegt werden musste.“ Zum ersten Mal durfte sie ins Krankenhaus und am Bett ihres Mannes sitzen, bis er im Intensiv-Wagen nach Hannover gebracht wurde. Da war er längst nicht mehr bei Bewusstsein, sondern beatmet.

Interaktiv - Corona-Dashboard Niedersachsen

In der Nacht des 11. November 2020, als die Ärzte in Lebenstedt entschieden, ihn zu beatmen und ins künstliche Koma zu versetzen, hat Wolfgang Klomp seiner Frau eine Nachricht auf das Handy geschrieben. „Es war morgens um viertel vor vier. Ich habe die SMS nicht gehört… Es war ein Abschied für immer.“

Angelika Klomp sitzt im Esszimmer und erzählt ihre und die Geschichte ihres Mannes. Blickt zurück, aber auch nach vorn. Schreiben hilft ihr ein wenig. Unter anderem hat sie einen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben. Hat das Schicksal ihres Mannes geschildert – und eigentlich nur mit einem Dreizeiler aus dem Büro Steinmeiers als Antwort gerechnet. Doch es kam eine Mail des Bundespräsidialamtes mit einer Einladung zur Feierstunde zum Gedenken an die Verstorbenen in der Pandemie am 18. April 2021 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. „Ich habe mich wirklich gefreut. Das wäre genau die Ehre gewesen, die ich mir für meinen Mann gewünscht und ihm gegönnt hätte.“ Doch: Eine Woche vorher kam die pandemiebedingte Absage. Die Feierstunde fand im kleinen Kreis statt und wurde im Fernsehen übertragen. Jedoch: Es wurde auch das Bild von Wolfgang Klomp eingeblendet. Des Hausarztes aus Salzgitter, der so qualvoll an Corona gestorben war.

Textbaustein- Die Corona-Lage in der Region