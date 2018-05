Recht? Ich!

Der Ruf nach Recht und Ordnung kommt mir bisweilen zweifelhaft vor. Meiner Meinung nach gehört dazu, auch mal Kompromisse einzugehen und nicht nur Schwarz-Weiß-Denken an den Tag zu legen. Dazu ein Beispiel: Als ich neulich in eine Seitenstraße einbog, musste ich auf der Gegenspur an einer Reihe...