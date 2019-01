Ich weiß noch nicht so recht, ob ich das Winter-Wetter mag, oder nicht. Klar, wenn die Sonne vor dem blauen Himmel so strahlt wie am Freitag, dann fühlt man sich gleich etwas besser, munterer. Und doch: Der Schein trügt! Trotz Sonnenstrahlen ist es bitterkalt. Temperaturen um den Gefrierpunkt, das...