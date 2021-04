Fenster auf, Müll raus!

Mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifern werden sich Barmker auf Initiative der örtlichen Bürgerstiftung am Samstag auf den Weg machen und die Natur von Unrat befreien. Ein ehrenamtliches Engagement, das mich gleichermaßen erfreut wie betrübt. Denn so lobenswert der Einsatz ist, ärgert mich die Tatsache, dass er überhaupt sein muss. „Ist hier ein Müllwagen explodiert?“, frage ich mich mancherorts bei meinen Fahrten über die Straßen des Landkreises. Mitunter säumen Unmengen an Verpackungsresten die Randstreifen. Möglicherweise eine Folge der Pandemie: Da seit Monaten Döner oder Burger nicht mehr gleich im Imbiss oder Schnellrestaurant verzehrt werden dürfen, werden die Reste auf der Heimfahrt halt schnell durchs Autofenster entsorgt. Ob dieses Verhaltens kann ich nur mit dem Kopf schütteln und frage mich wirklich: Überfordert es die Menschen heutzutage wirklich schon, ihren eigenen Müll zuhause in der eigenen Tonne zu entsorgen?



