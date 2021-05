Montags beim Discounter

Als Journalisten sind wir gehalten, uns dem Alltag in allen Bereichen zu stellen, um ein Gefühl dafür zu behalten, was um uns herum passiert. Also folgte ich dem Ratschlag eines Freundes, der mir eine Schlüsselszene modernen Verbraucherverhaltens ans Herz gelegt hatte: „Geh mal an einem Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr zu einem Discounter.“ Dann gebe es immer die neuen Lock- und Sonderangebote. Okay, ich schreckte nicht zurück davor und machte mich auf den Weg. Um 6.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Ladenöffnung, musste ich mich auf Platz 19 oder 20 in die Warteschlange einreihen. Meine Neugierde war sofort geweckt. Worauf waren die Leute derartig scharf? Kurz darauf, als sich die Einkaufswagen im Non-Food-Bereich verkeilten, hatte ich meine Antwort. Mehrere Frauen balgten sich um Kinder-Sandalen zu 5,99 Euro das Paar. Ruckzuck waren ihre Wagen gefüllt. Fünf oder sechs Männer hatten es hingegen auf billiges Werkzeug abgesehen. Die Kassen waren noch gar nicht besetzt, da hatte sich die Warteschlange schon wieder formiert. Diesmal drinnen.



