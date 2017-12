Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde läuft Schlittschuh in Wolfsburg

Das Jahr 2017 neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Dies nahm die Gemeindejugendfeuerwehr Lehre zum Anlass, wie in jedem Jahr einen Jahresabschluss mit allen sieben Ortsjugendfeuerwehren zu veranstalten. In diesem Jahr ging es mit insgesamt 88 Teilnehmern nach Wolfsburg in die „Eis Arena“. ...