Mohrs informiert über Sondierung

Lehre Der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs lädt die SPD Mitglieder der Unterbezirke Helmstedt, Wolfsburg und Braunschweig zu einer Infoveranstaltung am Sonntag, 14. Januar, 15 Uhr, in die Börnekenhalle Lehre, Zum Börneken 25, ein. Thema sind die Sondierungsgespräche in Berlin, die demnächst beginnen. ...