600 Meter lange Ölspur mitten durch Flechtorf

Diesel und Öl auf den Straßen in Flechtorf. Foto: Madsack/Flechtorf

Die Feuerwehr Flechtorf wurde am Montag um 12.48 Uhr zu einer Ölspur in die Hattorfer Straße alarmiert. Ein unbekannter Verursacher verunreinigte mehrere Straßen in Flechtorf mit Öl oder Dieselkraftstoff. Neben der Hattorfer Straße waren auch die Alte Braunschweiger Straße und die Alte Berliner Straße betroffen. Insgesamt galt es, eine rund 600 Meter lange Ölspur abzustreuen.

Die Ortswehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Nur kurze Zeit nachdem die Feuerwehr Flechtorf wieder eingerückt war, wurde die Feuerwehr Essenrode alarmiert. Auch in Essenrode, im Bereich der Von-Hardenberg-Straße waren 150 Meter der Fahrbahn durch Öl oder Dieselkraftstoff verunreinigt. Die Feuerwehr Essenrode war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und acht Helfern im Einsatz. Da auch einige Kreisstraßen zwischen Ortschaften der Gemeinde Lehre leicht verunreinigt waren kann ein Zusammenhang der beiden Einsätze nicht ganz ausgeschlossen werden. Auf den Kreisstraßen war die Feuerwehr allerdings nicht tätig, hier wurde der zuständige Straßenbaulastträger in die Verantwortung genommen.