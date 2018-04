Robin Kapahnke kommt nach Klein Sisbeck

Klein Sisbeck Schon zum sechsten Mal ist Robin Kapahnke im Musik-Club in Klein Sisbeck zu Gast. Das Konzert findet am Samstag, 21. April, um 20 Uhr statt. Robin Kapahnke ist Live- und Straßenmusiker aus Wolfsburg. Veranstalter ist der SSC Klein Sisbeck. Ob als Alleinunterhalter in...