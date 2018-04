Klima-Abend in Grasleben

Seinen persönlichen Eindruck vom Klimawandel will der Polarexperte Sven Achtermann am Donnerstag, 26. April, ab 18.30 Uhr beim Klima-Abend im Rathaus der Samtgemeinde Grasleben wiedergeben. Der Forscher hat laut Mitteilung der Samtgemeinde bei seinen Reisen in die Arktis und Antarktis viele...