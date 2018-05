Knappes Votum für soziales Wohnen in Velpke

Das Projekt der Kreiswohnungsbaugesellschaft (KWG) „Wohnen an der Schule“ in Velpke ist eine Runde weiter – die Fronten bleiben dabei aber verhärtet. Gegen das geplante Mehrfamilienhaus neben der Gaußschule in Velpke, in dem zehn Wohnungen einkommensschwachen Bürgern ein Zuhause bieten sollen, stemmen sich viele Anwohner, und auch die CDU bleibt weiter skeptisch. Die SPD stimmte im Bauausschuss geschlossen für die Empfehlung an den...