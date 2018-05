Gedenkveranstaltung von SPD und IG Metall

Velpke Am Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr finden sich Vertreter der SPD-Ortsabteilung Velpke mit dem Velpker Bürgermeister Mark Kreutzberg sowie Vertretern der IG Metall Wolfsburg auf dem Velpker Friedhof an der Gedenkstätte für die verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen ein. In einer Gedenkminute wird...