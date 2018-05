Baugebiet nimmt eine weitere Hürde

Es hat zwar nur empfehlende Wirkung, gleichwohl gilt das einstimmige Votum des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses pro Erschließungsplan für das Baugebiet „In den Morgen III“ in Grafhorst als klares Signal: Die Bagger können sich warmlaufen. Am Donnerstagabend winkte das Gremium die entsprechende Vorlage der Verwaltung durch. Ebenso einig waren sich die Politiker anschließend in Sachen Leistungsübersicht des Bauhofes für die Gemeinde...