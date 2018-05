Neue Mitglieder für die Feuerwehr Velpke

Nach der Aktion zur Gewinnung neuer Mitglieder auf der 15. Velpker Messe zieht die Feuerwehr Velpke nun positive Bilanz. „Nach dem Messewochenende konnten wir vier neue aktive Kameraden und zehn Fördermitglieder in den Reihen der Feuerwehr begrüßen“, berichtet Maik Lemmert, Presseverantwortlicher der Feuerwehr, in einer Mitteilung. Drei Mitglieder haben demnach schon Vorkenntnisse oder sind im Rahmen von Doppelmitgliedschaften bereits in einer anderen Feuerwehr aktiv. „Sie helfen uns also sofort weiter“, so Lemmert.

Unter allen Neueintritten verloste die Feuerwehr kleine Sachpreise und Gutscheine. So konnten sich die Neumitglieder unter anderem über Gutscheine für örtliche Restaurants und Unternehmen sowie einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro freuen.

Die Feuerwehr hofft auch außerhalb der Messe auf neue Mitglieder. Interessierte können die Feuerwehr über den Facebook-Auftritt kontaktieren oder bei den Ausbildungsdiensten direkt vorbeikommen. Der Monatsdienst findet an jedem ersten Sonntag im Monat um 9 Uhr statt.