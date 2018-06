Zeuge vertreibt Einbrecher

Velpke Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden in der Nacht zum Freitag bei dem Versuch, in ein Mehrfamilienhaus in Velpke einzusteigen, von einem aufmerksamen Anwohner gestört. Das Duo ergriff sofort die Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Den Ermittlungen nach war der Zeuge gerade nach Hause gekommen und beobachtete die Einbrecher, wie sie an der Eingangstür des Wohnblocks an der Straße An der Riede/Ecke Jasperallee um 0.10 Uhr werkelten. Als die Täter den Bewohner bemerkten, liefen sie an der hinteren Hauswand entlang in Richtung Jasperallee.

Die Täter seien zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und jeweils von normaler Statur, so der Zeuge. Die Polizei Velpke nimmt Hinweise zu dem nächtlichen Einbruch unter Telefon (0 53 64) 94 70 70 entgegen.