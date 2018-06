Straßennamen sind Thema im Rat

Grasleben In der nächsten Sitzung des Rates der Gemeinde Grasleben am Montag, 25. Juni, 18 Uhr im Ratssaal geht es unter anderem um folgende Themen: Einführung der digitalen Ratsarbeit, Straßenbenennung im Bebauungsplangebiet Parkallee sowie Sanierung der Verrohrung unter dem Tennisplatz in Grasleben.