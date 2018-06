Kinder radeln durch Grasleben

Grasleben Der starke LKW-Verkehr auf der Landesstraße wird in die Radfahrausbildung der Grundschüler in Grasleben einbezogen. Am Montag, 18. Juni, ab 8.30 Uhr beginnen 42 Kinder auf dem Schulhof mit dem ADAC-Fahrradturnier. Die Viertklässler legen die Radfahrprüfung der Verkehrswacht ab. Da die Kinder für...