Mit 1,33 Promille: Frau (47) verursacht Unfall in Wendhausen

Am späten Montagabend wurde ein 38-jähriger Mann bei einem Unfall in Wendhausen leicht verletzt (Symbolfoto).

Am späten Montagabend wurde ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Auffahrunfall in Wendhausen bei Lehre leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Den Ermittlungen zufolge war eine 47-jährige Ford-Fahrerin aus Wolfsburg auf den Audi aufgefahren, als der 38-Jährige um 22.10 Uhr auf dem Weg nach Braunschweig an der Berliner Heerstraße Ecke Hauptstraße an einer roten Ampel stand. Er habe auf Grünlicht gewartet, als es plötzlich einen Knall gegeben habe, habe der aus Meinersen stammende Audi-Fahrer laut Polizeiangaben mitgeteilt.

Durch den Aufprall sei der 38-Jährige leicht verletzt worden. Ein Alkoholtest der Verursacherin habe wenig später 1,33 Promille ergeben. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich laut Polizei, dass die Wolfsburgerin keine Fahrerlaubnis besitzt. Nach einer Blutprobe wurde der 47-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Es entstand insgesamt ein Schaden von 4500 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.