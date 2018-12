In einem Garten in Flechtorf hat ein Kompost Feuer gefangen. Die Anwohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr, das Feuer selbst zu löschen.

Kompost brennt in Flechtorf: Anwohner löschen mit Gartenschlauch

Der Jahresabschluss der Feuerwehr Flechtorf ist am Montagabend durch einen Alarm unterbrochen worden. Gerade als Ortsbrandmeister Ralf Sprang das Jahr Revue passieren ließ, mussten die Einsatzkräfte zum 78. Einsatz in diesem Jahr ausrücken.

Kompost fängt Feuer

In einem Garten in der Straße „Zum Schwarzen Kamp“ geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Tonne mit Kompost in Brand. Laut Bericht der Feuerwehr hatten die Anwohner bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer selbst versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Da die Brandstelle hinter einer hohen Mauer lag, stieg ein Einsatztrupp über eine Steckleiter über den Zaun und löschte das Feuer mit einem Hohlstrahlrohr ab.

„Nicht selbst in Gefahr bringen“

„Ein großes Lob an die Anwohner, die sehr gut reagierten und einen ersten Löschversuch unternahmen“, schreibt die Feuerwehr. Gleichzeitig warnen die Brandbekämpfer: „Eigene Löschversuche sollten nur dann vorgenommen werden, wenn man sich dadurch nicht selbst in Gefahr bringt.“

Die Feuerwehr Flechtorf war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. pop