Die Nutzungsverträge stehen, die Vereine sind zufrieden

Gut einen Monat haben der Velpker Sportverein (VSV), der Meinkoter SV und der SUS Wahrstedt die jeweiligen Sportanlagen sozusagen ohne vertragliche Vereinbarung genutzt und gepflegt. „Wir waren 30 Tage vertrauensvoll im vertragslosen Zustand unterwegs“, schmunzelte Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke am Donnerstagnachmittag im Besprechungsraum Nummer 24 des Rathauses. Dort unterschrieben der Verwaltungschef, Vertreter der drei Vereine und der Vorsitzende des Sportausschusses im Gemeinderat Velpke, Herbert Groenke, die neuen Nutzungs- und Instandhaltungsverträge. Drei Jahre ist damit nun geregelt, wie die Anlagen zu pflegen sind, und mit welchem Geldbetrag sich die Gemeinde Velpke daran beteiligt.

Ende 2018 waren die alten Verträge abgelaufen. Den neuen hat Uwe Wehke, Leiter des Fachbereiches Bürgerdienste und Ordnung im Velpker Rathaus, in Kooperation mit den Vereinen erarbeitet. „Mit der Anpassung haben wir zunächst alle auf einen Level gebracht und zwar anhand der Fläche, die die Vereine zu pflegen haben, und die Zahlungen an einem Verbraucherpreisindex von 1,93 Prozent orientiert“, so Wehke. Dieser Preisindex beinhaltet alle Kosten der Lebenshaltung.

Herbert Groenke war sichtlich zufrieden: „Uns war wichtig, alle Vereine gleich zu behandeln. Ich denke, das ist eine gerechte Lösung“, sagte er und bekam Zustimmung. So seien die deutlich erhöhten Energiekosten des vergangenen Jahres mit in die Berechnung eingeflossen. „Wir haben geschätzt 20 Prozent mehr für die Energie gezahlt“, so Reiner Tewes vom SUS Wahrstedt. Er sei durchaus zufrieden mit dem neuen Vertrag. Genau so sahen das auch Mathias Malsch und Helge Dornfeld vom VSV. „Wir kommen gut mit dem Geld für die Bewirtschaftung und die Pflege der Flächen aus“, sagten sie, wobei der VSV eine kleine Sonderstellung einnimmt. Rüdiger Fricke erklärte, woran das liegt: „In Velpke müssen wir die Größe der Anlage sehen. Der Verein pflegt unter anderem auch die Laufbahn und die Tennisplätze.“ Auch Elke Jäger, die Vorsitzende des Meinkoter SV, hat nichts zu bemängeln, im Gegenteil: „Wir waren auch vorher schon relativ zufrieden, da wir in der glücklichen Lage sind, viel über Ehrenamt zu regeln.“

Der SV Meinkot hat etwa 200 Mitglieder bei vier Sparten, beim SUS treiben 280 Menschen in drei Sparten Sport, und der VSV kommt auf 936 Mitglieder, die in zehn Sparten organisiert sind. „Sportförderung wird bei uns groß geschrieben“, sagte Rüdiger Fricke. Allein die Gemeinde Velpke zahlt in diesem Bereich etwa 120.000 Euro.