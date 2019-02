Auto überholt Radfahrer – 74-Jähriger stürzt und wird verletzt

Grafhorst. Ein Bekannter fand den verletzten Mann am Donnerstag in Grafhorst. Er kam mit Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Bei einem Unfall mit einem PKW ist ein 74 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagabend verletzt worden. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Radfahrer stürzt zu Boden

Laut Bericht wurden die Polizisten von einem Rettungsdienst ins Klinikum Wolfsburg gerufen, weil der Radfahrer einen Unfall hatte. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er um 19.45 Uhr ein Lokal in der Lindenstraße in Grafhorst verlassen hatte. Anschließend fuhr er mit dem Fahrrad in Richtung der Straße „Grüne Aue“. Dabei wurde er von einem Autofahrer überholt. Der Radfahrer kam daraufhin ins Schlingern, stürzte und verletzte sich.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Ein Bekannter fand den verletzten Radler und alarmierte den Rettungsdienst. Nach ärztlicher Behandlung konnte der 74-Jährige das Klinikum am Abend wieder verlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich an das Polizeikommissariat in Helmstedt zu wenden unter: (05 35 1) 52 10.