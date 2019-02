Die Bahrdorfer Gewässer brauchen Zuwendung

An die 40 Quadratkilometer misst die Gemeinde Bahrdorf, das sind 4000 Hektar. Eine ordentliche Fläche ist das. Sie wird von verschiedenen Gewässern durchzogen, Gräben, Bächen und kleinen Flüssen, wie etwa Lapau und Aller. Um die Gewässer der dritten Ordnung muss sich die Gemeinde kümmern.

Von deren Zustand haben sich am Freitagmorgen Mitglieder des Entwicklungs- und Strategieausschusses des Gemeinderates ein Bild gemacht. Mit vor Ort waren Jörn Scherbanowitz, Rainer Gnaß, Heinz-Dieter Schulze, Silke Stottmeister, Bürgermeister Hans-Hubertus Broistedt sowie sein Vertreter Heinz-Udo Liedtke, Stefanie Wilke und Stefanie Streich aus dem Velpker Rathaus sowie Antje Sachse als Vertreterin des Landkreises Helmstedt.

Ihr erstes Fazit: Die Gewässer Bahrdorfs brauchen Zuwendung. Ausgangspunkt war der Mühlengraben in Bahrdorf, ein an die 300 Meter langer Entwässerungsgraben für den Ort. „Hier müssen wir regelmäßig prüfen, ob der Abfluss gesichert ist, damit niemand nasse Keller hat“, sagte Stefanie Wilke vom zuständigen Fachereich III im Velpker Rathaus, das sind die technischen Dienste. Der Graben mündet in die Lapau und gehört der Domäne Bahrdorf.

Für sie war Andreas Bertram vor Ort, gab aber zu bedenken, dass er von der Gemeinde unterhalten werden muss, denn die leitet Regenwasser ein. Derzeit könnte das aber kaum abfließen, und darum muss Bahrdorf Hand anlegen. Sechs Gewässer hat sich die Gruppe an diesem Vormittag angesehen. Ergebnis: Es gibt gut zu tun, etwa das Fällen einer Eiche direkt am Teichgraben bei Altena. Das muss bis zum 28. Februar erledigt sein.

Etwas aus dem Rahmen fällt da ein Bauwerk mit echter deutsch-deutscher Geschichte: die Brücke über die Aller bei Saalsdorf. Die Gemeinde hat sie 2018 per Beschluss des Verwaltungsausschusses in ihren Bestand übernommen. Die Brücke ist ein Bauwerk aus jener Zeit, als der Bundesgrenzschutz an der innerdeutschen Grenze sozusagen gleich hinter Saalsdorf seine Runden drehte. Das Problem: Der Unterbau muss erneuert werden. Für eine Gemeinde mit nicht ausgeglichenem Haushalt eine Herausforderung. Dennoch: Die Brücke habe Geschichte, müsse also bleiben.

Die Gewässerschau dient der Bestandsaufnahme. „Wir wollen das nun in jedem Frühjahr machen“, so Stefanie Wilke. Das kommt prima bei den Räten an, wie Jörn Scherbanowitz am Ende erklärte: „Ich fand das unheimlich gut vorbereitet und informativ“, sagte er. Am 25. Februar tagt der Strategie- und Entwicklungsausschuss. Dann wollen sie über die Ergebnisse der Schau sprechen.