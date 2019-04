Velpke – Kitagruppen auf Zeit sollen Entspannung bringen

Noch gibt es kein politisches Mandat, doch einen anderen Weg sieht Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke nicht. Um den weiter steigenden Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen zumindest teilweise zu decken und die Lage etwas zu entspannen, will er eine Übergangslösung schaffen. An zwei Standorten Vier Gruppen auf Zeit sollen entstehen, zwei in Räumen der Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule, zwei in einem Container auf dem...