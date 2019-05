36-Jähriger fährt mit 1,45 Promille durch Danndorf

Die Polizei hat den 36-Jährigen Autofahrer auf der Hauptstraße in Danndorf kontrolliert (Symbolbild).

Die Polizei hat einen Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt mit 1,45 Promille am Steuer gestoppt. Der Mann behauptete nur ein Bierchen getrunken zu haben, so die Polizeimeldung.

Die Funkstreifenbesatzung war in der Nacht zum Sonntag auf der Hauptstraße in Danndorf unterwegs, als ihnen ein VW Polo auffiel, der in Richtung Vorsfelde unterwegs war. Die Beamten stoppten den 36-Jährigen und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,45 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Immer wieder hält die Polizei laut Mitteilung deutlich alkoholisierte Kraftfahrzeugführer an. Die Polizei warnt davor, sich nach dem Genuss alkoholischer Getränke hinters Steuer zu setzen. Pressesprecher Thomas Figge: „Lassen Sie ihr Fahrzeug stehen, bilden sie Fahrgemeinschaften oder nutzen sie Taxen oder andere öffentliche Verkehrsmittel. Sie gefährden sonst leichtsinnig neben ihrem eigenen Leben auch das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer!“