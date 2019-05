Die Schunter wird in Lehre zum Klassenzimmer

Zum Klassenzimmer umfunktioniert wurde im Rahmen der Gewässerwoche „Schunter“ die Auenlandschaft zwischen Lehre und Wendhausen. Dort fand das Grundschulprojekt „Forschen am Gewässer“ statt, wir waren dabei. Mit Gummistiefeln ausgerüstet, den Kescher in der einen, das Lupenglas in der anderen Hand...