Wasserrohrbruch in Velpke: Grafhorster Straße bleibt dicht

Es war wohl Materialermüdung: Die Grafhorster Straße bleibt wegen eines Wasserrohrbruchs im Kreuzungsbereich am Rathaus in Velpke voraussichtlich noch für den Rest der Woche gesperrt. Das schätzte Gerd Beinse vom Unternehmen Rohr- und Tiefbau Hoya am Dienstagabend vor Ort ein. Er gehört zum...