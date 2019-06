Kulturverein Velpke feiert Sommerfest am Teich

Er nannte es liebevoll eine Ü-60-Party, Dieter Nehrkorn vom Heimat- und Kulturverein Velpke. Am Sonntag trafen sich etwa 50 der 230 Mitglieder auf ihrem Vereinsgelände gleich neben dem Teich an der Bascheriede. Der Altersdurchschnitt lag tatsächlich jenseits der 60, was die Damen und Herren aber...