Grafhorster Schleiereulennachwuchs bekommt Ringe

Nicht immer hatten sie Glück mit ihrem Eulennachwuchs, Susanne und Heinz-Werner Schulze aus Grafhorst. Doch in diesem Jahr wachsen wieder acht kleine Schleiereulen im riesigen Nistkasten an der Innenseite des Giebels der ehemaligen Scheune des Bauernhofes auf. Am Dienstag bekamen die kleine...