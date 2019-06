Hoffest bei Behns in Rümmer mit guter Aussicht

Henrik und Wilhelm Behn, 18 und 21 Jahre alt, aus Rümmer haben viel vor. Henrik baut gerade seine Imkerei so richtig aus, Wilhelm ist Portugal und seinen Weinen verfallen. Beide laden am 30. Juni zum Hoffest auf den elterlichen Bauernhof an der Volkmarsdorfer Straße in Rümmer ein. Von 10.30 Uhr bis...