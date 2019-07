Wendhausener Tankstellenräuber muss in Haft

Zwei Jahre und sechs Monate Haft – so lautet am Dienstagvormittag das Urteil des Landgerichts Braunschweig gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Iserlohn. Am 16. Februar hatte er gegen 3 Uhr morgens die Tankstelle an der Bundesstraße in Wendhausen, das ist die Berliner Heerstraße, überfallen und 600...