Kita Lehre Zwo hat eröffnet – und heißt nun Kita Kunterbunt

Die neue Kindertagesstätte in Lehre hat ihre Türen geöffnet. In der Einrichtung mit dem neuen Namen „Kita Kunterbunt“ wurden laut Pressemitteilung bereits am ersten Tag 38 Kinder betreut. Unter dem Arbeitstitel „Kita Lehre Zwo“ entstand in den letzten Monaten eine Einrichtung für drei Krippen- und...