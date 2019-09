Das Velpker Sommerfest startet mit mitreißender Musik

Sie können es immer noch: Sweety Glitter & the Sweethearts rockten am Freitagabend zur dritten Auflage des Velpker Sommerfestes den Platz zwischen der Galerie Velpke und dem Edeka-Markt am Weideweg in Velpke und verliehen dem Fest einen Auftakt nach Maß. Am Samstag geht es ab 10 Uhr...