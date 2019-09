Zwei Menschen bei Unfall bei Bahrdorf verletzt

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Kreisstraße 62.

Bahrdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, sei das Fahrzeug gegen einen Baum gestoßen. Die beiden Insassen wurden in Kliniken gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Montagabend auf der Kreisstraße 62 zwischen Rickensdorf und Bahrdorf ereignet. Um 18.34 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein mit zwei Männern besetztes Auto von der Kreisstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so die Polizei Helmstedt am Abend. Beide Fahrzeuginsassen seien eingeklemmt gewesen und hätten von der Feuerwehr befreit werden müssen.

Der 23-jährige Fahrer sei ins Klinikum Helmstedt gekommen, der 26-jährige schwer verletzte Beifahrer ins Klinikum Wolfsburg. Die Feuerwehren Bahrdorf und Rümmer sowie der Rettungsdienst seien im Einsatz gewesen.