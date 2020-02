2853,45 Euro: Leonardos Geschenk in der Gemeinde Bahrdorf

Es war ein ganz besonderer Moment, der am Freitag kurz nach 14 Uhr im Treffpunkt Trostinsel in Wolfsburg stattfand: Der zehn Jahre alte Leonardo Emilian Meyer-Welz aus Altena bei Bahrdorf übergab das Geld, das er anstelle von Geschenken zu seinem zehnten Geburtstag, der war am 14. Februar,...