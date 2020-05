Grasleben: Unbekannte Fahrer beschädigen Mauer

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen, die sich in der Magdeburger Straße in Grasleben ereignet haben. Das teilt die Polizei mit. Beide Verkehrsunfälle seien zwischen dem 13. und 18. Mai in Richtung Weferlingen, wo Bereiche derzeit saniert werden und die Magdeburger Straße ab der Feldstraße gesperrt ist, geschehen. Die Ermittler vermuten laut Mitteilung, dass große Lkw in den Bereich gefahren sind und bei den zwingenden Wendeversuchen eine Mauer, Bordsteine und einen Findling für rund 5.000 Euro beschädigten. Die Polizei hofft auf aufmerksame Anwohner oder Passanten. Hinweise: (05357) 9922615. red

