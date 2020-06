Kita Lummerland in Velpke: Am 1. September soll Einzug sein

Die Übergangskindertagesstätte in Räumen der Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule in Velpke soll am 1. September als Teil der angrenzenden Kita Lummerland ihren Betrieb aufnehmen. Landrat Gerhard Radeck, Vierter von rechts, ist sich sicher, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen weiter zunehmen wird. Darum gab er dem Provisorium, wie er sich ausdrückte, eine lange Lebensdauer.