Velpke. Ein Autofahrer will gegen 19 Uhr auf der Straße Zum Schützenhaus wenden – ein jugendlicher Kradfahrer kollidiert mit dem PKW.

Kradfahrer wird bei Unfall in Velpke schwer verletzt

Ein Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem Autofahrer hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Velpke ereignet. Nach Angaben der Polizei habe der Autofahrer auf der Straße Zum Schützenhaus wenden wollen, was für den Kradfahrer unvermittelt passiert sei.

Es sei zur Kollision gekommen. Der jugendliche Kradfahrer sei schwer verletzt ins Klinikum Wolfsburg gebracht worden. Der PKW musste abgeschleppt werden.

