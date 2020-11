Luftaustauschgeräte werden in Lehre getestet

Luftaustauschgeräte, die die Raumluftqualität in Kindertagesstätten und Grundschulen verbessern und den Corona-Infektionsschutz erhöhen könnten, werden in der Gemeinde Lehre vorerst nicht in größerem Umfang angeschafft. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates entschied in nicht-öffentlicher Sitzung, probeweise lediglich zwei Geräte zu mieten.

Die Grünen hatten Gesamtkosten von 240.000 Euro für die Investition kalkuliert Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hatte beantragt, für alle Grundschulklassenzimmer und die Räumlichkeiten, in denen Kinder betreut werden, Luftaustauschgeräte anzuschaffen (wir berichteten). Die Grünen hatten Gesamtkosten von 240.000 Euro für die Investition kalkuliert. Zweifel an der Wirksamkeit der Luftsaustauschgeräte Nun hat sich der neunköpfige Verwaltungsausschuss, das derzeit einzig tagende politische Gremium der Gemeinde, am Dienstag mit dem Grünen-Antrag befasst. Zwei Gründe, so berichtete uns Gemeinde-Pressesprecherin Julia Carluccio am Mittwoch, seien ausschlaggebend für die Ablehnung des Antrages gewesen: Zweifel an der Wirksamkeit der Luftsaustauschgeräte und die Tatsache, dass aus den Kitas und Grundschulen keine Forderung auf Anschaffung derartiger Geräte kamen. Test in einem Klassenzimmer und einem Kita-Gruppenraum läuft an „Wir haben mit allen Leitungen gesprochen. Alle betonten, dass das derzeit angewandte Lüftungskonzept greifen würde“, informierte Julia Carluccio. Das empfohlene, regelmäßige Durchlüften der Räumlichkeiten würde zudem nur zu minimalen Beeinträchtigungen des Betriebes führen. Dennoch sollen nun zumindest in einem Klassenzimmer und einem Kita-Gruppenraum Wirkung und Funktionalität der Geräte getestet werden. Diskutiert im Verwaltungsausschuss wurde auch noch eine von der Max-Planck-Gesellschaft entwickelte Alternative, die nach ersten Erkenntnissen der Forscher etwa 90 Prozent der Aerosolpartikel, in denen das Coronavirus transportiert wird, aus der Raumluft eines Klassenzimmers entfernt. Die Gemeinde Lehre wird nun zwei Geräte der teureren Variante testen Der angegebene Wirkungsgrad beider Systeme ist nahezu identisch. Die mit Baumarktartikeln herzustellende Lüftungsanlage der Max-Planck-Forscher ist aber mit 200 Euro Materialkosten deutlich günstiger als die von den Grünen favorisierte 3000 Euro teuren Geräte. Die von der Max-Planck-Gesellschaft konzipierte Anlage kommt derzeit in Rheinland-Pfalz an einigen Schulen zu Testzwecken zum Einsatz. Die Gemeinde Lehre wird nun aber zunächst zwei Geräte der teureren Variante gemäß des Mehrheitsbeschlusses des Verwaltungsrates testen, um Erkenntnisse über die Praxistauglichkeit solcher Anlagen zu gewinnen.