Bünnebergstraße – es muss nicht immer eine Sanierung sein

Velpke. Die Bünnebergstraße in Velpke hat eine neue Decke erhalten. Dafür fallen keine Anliegerbeiträge an.

Die Bünnebergstraße in Velpke galt der Gemeinde eine Weile lang als Sorgenkind. 2015 bekam sie eine sogenannte Oberflächenbehandlung. Doch diese Maßnahme erwies sich als wenig effektiv, im Gegenteil: Bei warmen Temperaturen bleib die frische Oberfläche schlichtweg an Reifen und Schuhsohlen haften, die Straße warf Wellen. 2020 bekam die Straße also eine neue Decke. Anlieger mussten dafür nicht in die Tasche greifen, denn diese neue Decke fällt unter die Straßenerhaltung. Das erkärte Stefanie Wilke vom zuständigen Fachbereich im Velpker Rathaus in einem Telefonat. Erfahrungsgemäß verlängere die neue Decke die Lebensdauer der Straße um etwa acht bis zehn Jahre.

Mit Kataster besser planbar

Rund 20.000 Euro musste die Gemeinde für die neue Decke hinlegen. Dafür fräste ein Fachunternehmen die alte Decke zunächst bis zu vier Zentimeter ab, bevor die neue aufgetragen wurde. Allerdings sind für die 20.000 Euro auch defekte Gossenbereiche und Borde erneuert worden. Bereits 2014 bekam die alte Decke eine Risssanierung, ein Jahr später die neue Oberfläche.

Wären solche Maßnahmen mit einem Kataster besser planbar? „Wenn nichts Unvorhergesehenes, wie etwa ein Wasserrohrbruch, passiert“, meint die Expertin. Zumindest sei es hilfreich.

Einzelfallbetrachtung entscheidet

Ein Kataster für Gemeindestraßen, wie das für Danndorf, beschreibt den Ist-Zustand der Straßen und unterbreitet Vorschläge für Sanierungen und/oder Erneuerungen. Je umfangreicher das Datenmaterial zu jeder Straße, desto konkreter können Maßnahmen offenbar geplant werden, denn im Falle der Bünnebergstraße gilt: „Man muss dann schauen, wie die Decke nach der Zeit aussieht“, sagt Wilke, die weiter ausführt: „Das Kataster kann uns bei langfristiger Planung und Information helfen.“

Kompliziertes Berechnungsverfahren

Die Gemeinden der Samtgemeinde Velpke haben sich allesamt eine Straßenausbaubeitragssatzung gegeben. Diese regeln die Höhe der Anliegerbeiträge, wenn sie zur Kasse gebeten werden. Aktuell etwa läuft die Berechnung der Beiträge für die Nebenanlage der Oebisfelder Straße in Bahrdorf. Ein kompliziertes Verfahren sei das: „Borde, Gehwege und Straßenbeleuchtung werden jeweils unterschiedlich berechnet“, führt Wilke aus. In dieser Woche will die Verwaltung die Anlieger konkret über ihren Beitrag informieren. Warum jetzt erst? „Es ist sinnvoll, die genaue Ausführung und die Kosten zu kennen“, so Stefanie Wilke.

Beitragspflichtig oder beitragsfrei

Apropos Beitragspflicht: Anlieger zahlen bei einer Ersterschließung und einer sogenannten grundhaften Sanierung von Straßen und Nebenanlagen. Praktisch bedeute dies, dass auch der Unterbau erneuert, im Fall neuer Straßen, aufgebaut wird. Um Beiträge herum kommen Anwohner etwa bei einer Risssanierung, einer Oberflächenerneuerung, einer neuen Decke, Reparaturen an Gehwegen und Gossen.

Alles das gehört nach Wilkes Ausführungen zur Unterhaltung. Werden Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen innerhalb eines Ortes grundhaft erneuert, sind die Nebenanlagen in der Regel Sache der Kommune und damit möglicherweise beitragspflichtig.