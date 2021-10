Sieben Mitglieder verlassen den Gemeinderat Danndorf

Im Samtgemeinderat Velpke wird es schwerer, politische Mehrheiten zu finden. Keine der Parteien hat die absolute Mehrheit. Erstmals ziehen sowohl die AfD als auch die FDP in das Ratsrund ein. Auf Gemeindeebene hat die SPD in Grafhorst mit Spitzenkandidat Klaus Wenzel eine klare Niederlage einstecken müssen. Die CDU holte dort wie auch in Bahrdorf die absolute Mehrheit. Klare Verhältnisse auch in Danndorf. Die WGD setzte sich mit absoluter Mehrheit durch.

Im Samtgemeinderat Velpke gibt die SPD mit 39,34 Prozent den Ton an. Es folgen die CDU mit 32,24, Grüne mit 8,95, WGD mit 7,94 sowie Sonstige mit 11,35 Prozent. Auf die Sitzverteilung schlägt sich das Ergebnis wie folgt nieder: Von insgesamt 30 Sitzen im künftigen Samtgemeinderat besetzt die SPD zwölf, die CDU zehn, Grüne, WGD und AfD jeweils zwei sowie FDP und Einzelkandidat Senger jeweils einen Sitz. Die Wahlbeteiligung auf Samtgemeindeebene lag bei 63,43 Prozent.

In Bahrdorf holte die CDU die absolute Mehrheit

In Bahrdorf holt die CDU mit 56,29 Prozent die absolute Mehrheit. gefolgt von SPD mit 33,42, AfD mit 6,09 sowie der FDP mit 4,20 Prozent. Der künftige Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen: Von elf Sitzen gehen sechs an die CDU, vier an die SPD und einer an die AfD.

In Danndorf entfallen auf die WGD 50,71 Prozent, SPD 31,79, CDU 9,52 und BüP 7,98 Prozent. Im neuen Gemeinderat gibt es 13 Sitze zu vergeben. Davon fallen auf die WGD sieben, die SPD vier sowie CDU und BüP jeweils einer.

In Grafhorst erreicht die CDU mit 50,13 Prozent die absolute Mehrheit

In Grafhorst erreicht die CDU mit 50,13 Prozent die absolute Mehrheit. Die SPD kommt auf 42,60 , die Grünen auf 7,27 Prozent. Die Sitzverteilung im neuen Gemeinderat mit elf Sitzen insgesamt: Die CDU belegt sechs und die SPD vier Sitze, auf die Grünen entfällt einer. Klaus Wenzel (SPD) wird das Amt des Bürgermeisters nach 26 Jahren an Torben Berndt (CDU) abgeben. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber Demokratie ist Macht auf Zeit. Das Ergebnis tut weh, aber ich akzeptiere es.“ Wenzel hatte sich für ergebnisoffene Gespräche über eine Einheitsgemeinde ausgesprochen. „Der Wunsch nach Eigenständigkeit hat wohl überwogen“, zog er am Telefon ein erstes Fazit.

In Groß Twülpstedt vereint die SPD 41,15 Prozent der Stimmen hinter sich, gefolgt von der CDU mit 36,48, den Grünen mit 9,65 und dem Einzelkandidaten Rolf Senger mit 12,71 Prozent. Daraus ergibt sich für den künftigen Gemeinderat folgende Sitzverteilung: Von insgesamt 13 Sitzen besetzen SPD und CDU jeweils fünf, Senger holt zwei Sitze, die Grünen einen.

In Velpke sichert sich die SPD mit 56,47 Prozent klar die absolute Mehrheit. Auf die CDU entfallen 43,53 Prozent. Von 15 Sitzen im neuen Rat gehen acht an die SPD und sieben an die CDU.