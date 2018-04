Gevensleben – ein tolles Dorf mit reicher Geschichte

Zu einem Kommers hatte der Ort Gevensleben anlässlich seines 1000-jährigen Jubiläums am Freitag in das Dorfgemeinschaftshaus geladen. Bei strahlendem Sonnenschein folgten zahlreiche Gäste sowie Vertreter der Bundes-, Landes- und Kreispolitik der Einladung nur allzu gern und reisten in den...