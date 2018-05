Infos über Klärschlamm

Schöningen Die nächste Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Schöningen findet am Montag, 14. Mai, von 18 Uhr an im Herzoginnensaal des Schöninger Schlosses, Burgplatz 1a, statt. Im Mittelpunkt steht ein Vortrag von Rüdiger Bösing, kaufmännischer Geschäftsführer der Energy from Waste GmbH (EEW) am...