Wobecks Geschichte hat’s in sich

Am kommenden Wochenende, 2. Juni ab 13 Uhr, begehen die Wobecker ihre 900-Jahr-Feier, zu der es gleich zwei große Überraschungen geben wird. Zum einen die feierliche Enthüllung des Gedenksteins, dessen Aussehen bis heute ein gut gehütetes Geheimnis ist. Zum anderen eine Festchronik, die Lysann von Horn mit tatkräftiger Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft zusammengestellt hat.

Mehr als 100 Seiten fasse die bildgewaltige Chronik, die tief in die Geschichte des kleinen Elmdorfes blicken lässt. Sie selbst sei über die Fülle an Informationen überrascht gewesen, blickt Lysann von Horn zurück. Und, „je tiefer ich in die Geschichte des Ortes vorgedrungen war, umso spannender und vielschichtiger wurde es.“ Am Ende hätte sie locker 200 Seiten zusammenbekommen, sagt sie. „Es war daher schon ganz gut, eine Frist gesetzt zu bekommen. Schließlich sollte die Chronik auch noch schön gebunden werden.“

Vor allem das Originaltagebuch von Wilhelm Schäfer, Landwirt in Wobeck, von 1906 bis 1924 habe sie tief berührt. Dieses erzähle eindrucksvoll von den alltäglichen Freuden, Sorgen und auch Ängsten der Wobecker unter anderem während des 1. Weltkrieges. Auszüge aus diesem sind in der Festschrift ebenso zu finden wie zwei Sagen über das Dorf, die von Dorothea Nennewitz ausgeschmückt wurden. „Darüber habe ich mich ebenso gefreut wie über ein aktuelles Gedicht von Volker Petschick zur 900-Jahr-Feier“, so von Horn.

Es seien aber vor allem die zahlreichen Fotografien und Postkarten aus Vergangenheit und Gegenwart, die tief in die Geschichte Wobecks blicken lassen und viel über das dörfliche Leben erzählen. Oder wie es Petschick in einem Vers beschreibt: „Neunhundert Jahre sind nicht von Pappe, niemals nicht war das Dorf nur Attrappe! Drum jetzt alle – aber brausend: Was 900 schafft, das schafft auch tausend!“