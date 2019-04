Grundschüler erkunden Schöninger Realschule

Reges Treiben im Gebäude der Realschule an der Schützenbahn. 92 Grundschüler der 4. Klassen der Grundschulen Schöningen, Offleben und Jerxheim folgten der Einladung der Realschule und verbrachten einen Vormittag im Gebäude der Realschule in der Schützenbahn.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiter Ulrich Marquard wurden die junge Gäste vom 8. Jahrgang der Schule betreut. Scouts zeigten ihnen die Schule und das Gelände und führten sie dann schon zu der ersten von vier Schnupperunterrichtsstunden. In jeweils 30 Minuten konnten sich die Grundschüler einen Einblick verschaffen über die Fachräume, die Lehrkräfte aber auch wie an der Realschule gearbeitet wird.

Ein abwechslungsreiches Programm wurde den Gästen geboten, besonderes Interesse weckte der naturwissenschaftliche und technische Bereich, teilt die Schule mit. Im Informatikbereich wurden Roboter programmiert, in Biologie wurde mikroskopiert, in Physik wurde an Stationen zu den Themen Magnetismus, Elektronik und an einfachen mechanischen Maschinen gearbeitet. Besonders großes Interesse weckte der Chemieunterricht von Dr. Jordan-Gerkens, sie führte die Schüler an anspruchsvolle Experimente heran. Jolina Harms und Lena Seidler aus der Grundschule Jerxheim waren noch einige Zeit später von der Wirkung des Backpulver verblüfft und berichteten über ihr Experiment: „Mit Hilfe von Essig und Backpulver entstand Kohlenstoffdioxid, mit dem wir ein Luftballon füllten und zu unserem Erstaunen war das Gas schwerer als Luft und fiel auf den Boden“. Aber auch im musisch-kulturellen Bereich durfte sich ausprobiert werden. Die vier Kochnischen in der Schulküche wurden ebenfalls genutzt und das gesunde Frühstück für alle Gäste und Helfer selbst erstellt.

Am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr findet ein Elternabend statt. Die Anmeldung für das nächste Schuljahr läuft vom 22. bis 24. Mai direkt in der Schule.